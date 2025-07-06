«Получить гражданство невозможно»: Паспорта одной из стран СНГ стали недоступны для россиян

Власти Киргизии временно приостановили процесс выдачи гражданства гражданам России. Об этом сообщил консультант по вопросам получения паспортов в Киргизии Михаил Жуховицкий в своём Telegram-канале. По его информации, заявки на гражданство, поданные после 24 января, в настоящее время не рассматриваются. Жуховицкий рекомендовал россиянам отказаться от планов получения киргизского гражданства.

«Забудьте про Киргизию. Получить гражданство Киргизии теперь невозможно. Ни за какие деньги. Ни при каких условиях. В стране абсолютно остервенелый сбор авансов», — отметил специалист.

Ранее граждане России могли использовать киргизский паспорт для открытия банковских счетов, получения виз и ведения бизнеса за рубежом. Однако, по словам Жуховицкого, с января власти Киргизии (Госкомитет национальной безопасности и МВД) перестали выдавать паспорта россиянам.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения этой информации не поступало.

