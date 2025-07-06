Автобус с украинскими детьми слетел в кювет на трассе в Венгрии
Автобус с гражданами Украины съехал в кювет в Венгрии, 17 детей пострадали
Обложка © Полиция Венгрии
Консульский отдел посольства Украины сообщил «Украинской правде» о дорожно-транспортном происшествии в Венгрии, участником которого стал автобус с гражданами из Незалежной. Среди пострадавших оказались по меньшей мере 17 детей, двое из которых получили тяжёлые увечья.
«В Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины», — сказано в материалах издания.
По данным украинского издания «Страна.ua», ссылающегося на правоохранительные органы, автобус съехал с дороги, перевернулся в кювете возле железнодорожного насыпа. На момент происшествия в транспортном средстве находились 77 человек, среди которых были как взрослые, так и дети. Причины инцидента не установлены.
Ранее сообщалось, что масштабная авария на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области привела к возгоранию семи автомобилей. Участниками инцидента стали два грузовых и пять легковых транспортных средств. Один человек пострадал, однако погибших, к счастью, нет.