Минувшей ночью российские войска провели серию точных ударов по стратегически важным объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», — заявил Рогов.

Ситуация в регионе остаётся на контроле российского военного командования. Рогов уточнил, что поражённые объекты военного назначения располагались как в пределах Запорожья, так и на прилегающих территориях. Детали операции и возможные последствия ударов не уточняются.