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Регион
6 июля, 11:27

Российские войска нанесли ночные удары по военным объектам ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС РФ провели точечные удары по военным целям в Запорожье

ВС РФ. Обложка © Минобороны

ВС РФ. Обложка © Минобороны

Минувшей ночью российские войска провели серию точных ударов по стратегически важным объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», — заявил Рогов.

Ситуация в регионе остаётся на контроле российского военного командования. Рогов уточнил, что поражённые объекты военного назначения располагались как в пределах Запорожья, так и на прилегающих территориях. Детали операции и возможные последствия ударов не уточняются.

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Алиса Хуссаин
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