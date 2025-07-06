Российские войска нанесли ночные удары по военным объектам ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС РФ провели точечные удары по военным целям в Запорожье
ВС РФ. Обложка © Минобороны
Минувшей ночью российские войска провели серию точных ударов по стратегически важным объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», — заявил Рогов.
Ситуация в регионе остаётся на контроле российского военного командования. Рогов уточнил, что поражённые объекты военного назначения располагались как в пределах Запорожья, так и на прилегающих территориях. Детали операции и возможные последствия ударов не уточняются.
Ранее российские дроны «Герань-2» атаковали пункт временного размещения иностранных наёмников, воюющих в составе украинской армии, в Запорожской области. Министерство обороны России обнародовало видеозапись, демонстрирующую сильные взрывы и пожар, возникшие на территории базы отдыха «Меридиан» после удара.