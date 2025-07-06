Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что российского десанта никогда не было в Одессе и не будет. Это заявление было сделано в контексте празднования Дня Военно-Морских Сил Украины, который отмечается 6 июля. Также он подчеркнул, что украинский флот способен продолжать защищать территорию страны.