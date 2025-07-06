Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
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Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что российского десанта никогда не было в Одессе и не будет. Это заявление было сделано в контексте празднования Дня Военно-Морских Сил Украины, который отмечается 6 июля. Также он подчеркнул, что украинский флот способен продолжать защищать территорию страны.
«Российского десанта не было и не будет в Одессе», — написал глава киевского режима.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина получит сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов США на специальных условиях уже в текущем году. В следующем году Киев рассчитывает на ещё большее увеличение поставок.