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Регион
6 июля, 11:33

Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале написал, что российского десанта никогда не было в Одессе и не будет. Это заявление было сделано в контексте празднования Дня Военно-Морских Сил Украины, который отмечается 6 июля. Также он подчеркнул, что украинский флот способен продолжать защищать территорию страны.

«Российского десанта не было и не будет в Одессе», — написал глава киевского режима.

Американский офицер разнёс Зеленского за отсутствие мирных инициатив
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Ранее Зеленский заявлял, что Украина получит сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов США на специальных условиях уже в текущем году. В следующем году Киев рассчитывает на ещё большее увеличение поставок.

Полина Никифорова
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