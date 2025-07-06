Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 11:50

«Сквозь стены — от фанатов»: Хабенский рассказал, как «Убойная сила» изменила его жизнь

Актёр Хабенский: После «Убойной силы» мне было некомфортно от популярности

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Артист театра и кино Константин Хабенский вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале о первых днях популярности после выхода фильма «Убойная сила», в котором он сыграл Игоря Плахова. По словам актёра, всенародная слава далась ему непросто, а финансовых дивидендов культовый сериал не принёс.

«Потом начинаешь как-то быстрее ходить, как-то незаметнее проходить, сквозь стены. Но есть моменты в начале крайнего неудобства, есть моменты усталости, серьёзной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звёздной болезнью», — сказал актёр.

По словам актёра, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что его стали узнавать на улицах. Он признался, что порой желание побыть в тишине воспринималось окружающими как проявление «звёздной болезни». При этом сериал не стал для него трамплином в финансовом плане — Хабенский отметил, что даже не помнит, куда ушли гонорары.

Суд обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные услуги
Суд обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные услуги

Ранее Хабенский завершил работу над новой картиной — полнометражным фильмом «Здесь был Юра» режиссёра Сергея Малкина. Съёмки проходили в Москве. В проекте актёр сыграл необычную для себя роль — немого дядю Юру. Как отметил артист, такой актёрский опыт оказался новым и заставил его «пойти в разведку внутреннего мира» персонажа, который проводит весь фильм без слов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Константин Хабенский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar