«Сквозь стены — от фанатов»: Хабенский рассказал, как «Убойная сила» изменила его жизнь

Артист театра и кино Константин Хабенский вспомнил в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале о первых днях популярности после выхода фильма «Убойная сила», в котором он сыграл Игоря Плахова. По словам актёра, всенародная слава далась ему непросто, а финансовых дивидендов культовый сериал не принёс.

«Потом начинаешь как-то быстрее ходить, как-то незаметнее проходить, сквозь стены. Но есть моменты в начале крайнего неудобства, есть моменты усталости, серьёзной усталости, когда ты хочешь посидеть и помолчать — тоже иногда неправильно воспринимается коллегами, называется звёздной болезнью», — сказал актёр.

По словам актёра, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что его стали узнавать на улицах. Он признался, что порой желание побыть в тишине воспринималось окружающими как проявление «звёздной болезни». При этом сериал не стал для него трамплином в финансовом плане — Хабенский отметил, что даже не помнит, куда ушли гонорары.