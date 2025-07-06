Зеленский анонсировал совместное производство дальнобойного оружия с одной страной

Украина готовится к значительному увеличению производства дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков при поддержке зарубежных союзников. Как заявил в соцсети Х Владимир Зеленский, этот шаг необходим, чтобы эффективно противостоять российским ударам.

Ключевым этапом работы в данном направлении стало подписание украинской стороной соглашения с Копенгагеном о совместном выпуске вооружения за рубежом. Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, Дания станет первой страной, которая получит доступ к украинским оборонным технологиям для их производства, масштабирования и последующей поставки украинским вооружённым силам.