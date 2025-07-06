Зеленский анонсировал совместное производство дальнобойного оружия с одной страной
Зеленский: Украина получит ещё больше дальнобойного оружия от Дании
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Украина готовится к значительному увеличению производства дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков при поддержке зарубежных союзников. Как заявил в соцсети Х Владимир Зеленский, этот шаг необходим, чтобы эффективно противостоять российским ударам.
Ключевым этапом работы в данном направлении стало подписание украинской стороной соглашения с Копенгагеном о совместном выпуске вооружения за рубежом. Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, Дания станет первой страной, которая получит доступ к украинским оборонным технологиям для их производства, масштабирования и последующей поставки украинским вооружённым силам.
Ранее Зеленский заявил о планах нанесения новых ударов по российской территории. Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов Киева является «разработка средств защиты жизни».