Склады Пентагона опустели, из-за этого США прекратили поставки вооружения Киеву, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. По его мнению, всё это свидетельствует о полной демилитаризации НАТО. При этом, генсек альянса Марк Рютте при каждом случае жалуется на отставание от Москвы в производстве боеприпасов.

«Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО. Да и никто этого не скрывает», — заявил Слебода.