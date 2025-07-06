Демилитаризация НАТО: В США рассказали, что Россия сделала с Европой
Аналитик Слебода: Россия провела демилитаризацию Украины и всего НАТО
Обложка © Life.ru
Склады Пентагона опустели, из-за этого США прекратили поставки вооружения Киеву, заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube. По его мнению, всё это свидетельствует о полной демилитаризации НАТО. При этом, генсек альянса Марк Рютте при каждом случае жалуется на отставание от Москвы в производстве боеприпасов.
«Прекращение поставок боеприпасов Украине произошло из-за опустения складов Пентагона. Это говорит о том, что в развернувшейся войне на истощение Россия смогла провести демилитаризацию не только Украины, но и всего НАТО. Да и никто этого не скрывает», — заявил Слебода.
Согласно анализу, США не готовы к поставкам оружия в том объёме, который требует Украина. В результате, Вашингтон сталкивается с дефицитом ключевых военных ресурсов, включая ракеты ПВО, 155-миллиметровые снаряды и противотанковые комплексы. Это, по мнению Слебоды, может негативно сказаться на влиянии США в Тихоокеанском регионе, который также требует значительных военных ресурсов.
Напомним, ранее сообщалось о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине. И не только Украине.