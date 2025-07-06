В РПЦ рассказали, можно ли носить одежду умершего человека

В Русской Православной Церкви рассказали, как следует относиться к вещам, оставшимся после смерти близких. Об этом сообщает издание МК.ru.

Как пояснил представитель духовенства, в православной традиции нет запрета на повторное использование одежды покойных. Церковь не считает, что личные вещи усопших обладают какими-либо мистическими свойствами или «негативной энергетикой».

Более того, такие предметы можно без опасений передавать другим людям — родственникам, нуждающимся или благотворительным организациям. Подобные поступки рассматриваются как проявление христианского милосердия и заботы о ближнем. Священнослужитель также добавил, что любые решения, связанные с судьбой одежды умершего, должны приниматься на основе здравого смысла и нравственных принципов, а не под влиянием бытовых страхов и суеверий.