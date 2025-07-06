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Регион
6 июля, 12:39

Carl Vinson уходит: США сворачивают авианосную группировку с Ближнего Востока

Al Arabiya: США выведут авианосную ударную группу Carl Vinson с Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Зону ответственности Центрального командования США, отвечающего за операции на Ближнем Востоке, вскоре покинет американская авианосная группа во главе с USS Carl Vinson. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Скоро мы увидим, как корабли [в составе авианосной группы USS Carl Vinson] проходят через Красное море и Суэцкий канал», — приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.

USS Carl Vinson прибыл в регион в апреле 2025 года для усиления присутствия в рамках операции против йеменских хуситов и поддержки авианосца USS Harry Truman. Ударная группа была размещена в районе Аденского залива. Параллельно начнётся ротация военного контингента США в регионе. По данным телеканала, численность личного состава и техники будет частично сокращена. Уже выведен эсминец USS The Sullivans, ранее дислоцированный в восточной части Средиземного моря. Кроме того, планируется снижение количества стратегических бомбардировщиков B-52 на острове Диего-Гарсия.

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Ранее Пентагон объявил о переброске в регион другой авианосной ударной группы — во главе с USS Nimitz. Как пояснили в Минобороны США, это решение принято для усиления обороны и защиты американского контингента, дислоцированного в зоне ответственности CENTCOM. По словам представителя ведомства, отправка кораблей продиктована обязательствами Вашингтона по обеспечению безопасности своих военнослужащих.

Милена Скрипальщикова
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