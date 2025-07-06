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6 июля, 12:55

Оскорбительный кружочек в Telegram стал причиной розыска жителя Новороссийска

МВД Новороссийска выясняет личность высмеивавшего фамилии военнослужащих

Правоохранители. Обложка © Life.ru

Правоохранители. Обложка © Life.ru

В Новороссийске правоохранительные органы начали поиски молодого человека, который в своём Telegram-канале высмеивал фамилии участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городского МВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено как неизвестный мужчина публично насмехался над фамилиями участников СВО», — отметили в ведомстве.

Видео появилось в местных Telegram-каналах, где были опубликованы кадры с молодым человеком и информация о его личности. Сам автор, по данным источников, уже удалил спорный контент со своей страницы.

На записи видно, как молодой человек зачитывает фамилии военных с доски почёта и смеётся, при этом не высказывая прямо своего отношения к СВО. В правоохранительных органах подчёркивают, что подобные действия могут быть расценены как неуважение к участникам военной операции.

По данному факту УМВД России по городу Новороссийску незамедлительно зарегистрировало соответствующий материал и инициировало служебную проверку.

Оскорбившая бойцов СВО иркутская блогерша получила ещё одно обвинение
Оскорбившая бойцов СВО иркутская блогерша получила ещё одно обвинение

В прошлом месяце жительница Иркутска опубликовала видеоролик, в котором откровенно выразила пожелания смерти российским военным, участвующим в специальной военной операции, заявив о намерении отметить их гибель с вином. Помимо этого, она допустила ряд оскорбительных высказываний в адрес Российской Армии, что привлекло внимание Следственного комитета.

Алиса Хуссаин
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