Оскорбительный кружочек в Telegram стал причиной розыска жителя Новороссийска

В Новороссийске правоохранительные органы начали поиски молодого человека, который в своём Telegram-канале высмеивал фамилии участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городского МВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено как неизвестный мужчина публично насмехался над фамилиями участников СВО», — отметили в ведомстве.

Видео появилось в местных Telegram-каналах, где были опубликованы кадры с молодым человеком и информация о его личности. Сам автор, по данным источников, уже удалил спорный контент со своей страницы.

На записи видно, как молодой человек зачитывает фамилии военных с доски почёта и смеётся, при этом не высказывая прямо своего отношения к СВО. В правоохранительных органах подчёркивают, что подобные действия могут быть расценены как неуважение к участникам военной операции.

По данному факту УМВД России по городу Новороссийску незамедлительно зарегистрировало соответствующий материал и инициировало служебную проверку.