Оскорбительный кружочек в Telegram стал причиной розыска жителя Новороссийска
МВД Новороссийска выясняет личность высмеивавшего фамилии военнослужащих
Правоохранители. Обложка © Life.ru
В Новороссийске правоохранительные органы начали поиски молодого человека, который в своём Telegram-канале высмеивал фамилии участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городского МВД.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено как неизвестный мужчина публично насмехался над фамилиями участников СВО», — отметили в ведомстве.
Видео появилось в местных Telegram-каналах, где были опубликованы кадры с молодым человеком и информация о его личности. Сам автор, по данным источников, уже удалил спорный контент со своей страницы.
На записи видно, как молодой человек зачитывает фамилии военных с доски почёта и смеётся, при этом не высказывая прямо своего отношения к СВО. В правоохранительных органах подчёркивают, что подобные действия могут быть расценены как неуважение к участникам военной операции.
По данному факту УМВД России по городу Новороссийску незамедлительно зарегистрировало соответствующий материал и инициировало служебную проверку.
В прошлом месяце жительница Иркутска опубликовала видеоролик, в котором откровенно выразила пожелания смерти российским военным, участвующим в специальной военной операции, заявив о намерении отметить их гибель с вином. Помимо этого, она допустила ряд оскорбительных высказываний в адрес Российской Армии, что привлекло внимание Следственного комитета.