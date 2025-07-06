Путин заявил о всенародной поддержке участников СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил о всенародной поддержке участников специальной военной операции во время выступления на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.
«Мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабна. Она поистине всенародна. В ней участвует вся, без преувеличения вся страна», — заявил Путин.
Президент также отметил, что помощь военным объединяет россиян, независимо от профессии и региона проживания. Форум «Все для победы!» стал площадкой, демонстрирующей единство граждан в этом вопросе.
Ранее Путин подчеркнул, что создание безопасного и процветающего будущего для России – это главная цель, консолидирующая все слои общества. Президент заявил, что инициативность, целеустремленность и ежедневный труд граждан должны предоставить каждому россиянину шанс принять участие в достижении общей цели.