Путин заявил о всенародной поддержке участников СВО

Российский лидер Владимир Путин заявил о всенародной поддержке участников специальной военной операции во время выступления на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.

«Мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабна. Она поистине всенародна. В ней участвует вся, без преувеличения вся страна», — заявил Путин.

Президент также отметил, что помощь военным объединяет россиян, независимо от профессии и региона проживания. Форум «Все для победы!» стал площадкой, демонстрирующей единство граждан в этом вопросе.