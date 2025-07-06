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6 июля, 13:35

Путин назвал единство россиян колоссальной и несокрушимой силой

Путин: Российский народ представляет собой колоссальную и несокрушимую силу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Народ России во внутреннем единстве представляет собой колоссальную и несокрушимую силу. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на форуме «Всё для победы!», организованном Народным фронтом.

«Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», — сказал он.

Путин подчеркнул, что исторический призыв «Всё для победы!» известен и понятен каждому гражданину страны. Он прозвучал в первые дни Великой Отечественной войны и тех самых пор стал символом нашего времени. Президент отметил, что люди продолжают бороться за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей и за то, чтобы иметь право самостоятельно определять путь развития. Путин выразил уверенность, что Россия этого добьётся.

Путин заявил о всенародной поддержке участников СВО
Путин заявил о всенародной поддержке участников СВО

Ранее Путин назвал главную цель государства. По его словам, обеспечение безопасного и мирного будущего России является ключевой задачей, объединяющей всю страну. Он также отметил, что инициативы, энергия и повседневная работа граждан должны создавать возможности для миллионов россиян внести свой вклад в общую победу.

Юлия Сафиулина
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