Путин назвал единство россиян колоссальной и несокрушимой силой

Народ России во внутреннем единстве представляет собой колоссальную и несокрушимую силу. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на форуме «Всё для победы!», организованном Народным фронтом.

«Вместе мы колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», — сказал он.

Путин подчеркнул, что исторический призыв «Всё для победы!» известен и понятен каждому гражданину страны. Он прозвучал в первые дни Великой Отечественной войны и тех самых пор стал символом нашего времени. Президент отметил, что люди продолжают бороться за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей и за то, чтобы иметь право самостоятельно определять путь развития. Путин выразил уверенность, что Россия этого добьётся.