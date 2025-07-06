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6 июля, 13:56

Иранский инженер сломал позвоночник, выпав из окна в Москве

Mk.ru: Инженер-газовщик из Ирана сломал позвоночник, выпав из окна в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с пятницы на субботу в столичном районе Восточное Измайлово произошёл несчастный случай. 38-летний гражданин Ирана, который является инженером по профессии, получил множественные переломы, выпав из окна квартиры. Пострадавший был незамедлительно доставлен в стационар.

Обстоятельства инцидента, по данным сайта Mk.ru, ещё выясняются. Известно, что около половины второго ночи на Хабаровской улице был найден мужчина, который сообщил, что упал из окна, и жаловался на острую боль. Медики зафиксировали у него переломы костей таза и позвоночника.

Как удалось выяснить, пострадавший является инженером-проектировщиком газовой отрасли, который работал над проектом гигантского газового месторождения «Южный Парс» в Персидском заливе. Примечательно, что с 2018 года он также проходит обучение в аспирантуре МГТУ им. Баумана по специальности «бизнес-инженер».

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Ранее сообщалось, что в Мурманске расследуется жестокое убийство. Местные правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил табуретом свою бывшую возлюбленную. В разгар конфликта он схватил орудие убийства и, по предварительной информации, нанёс не менее пяти ударов по голове женщины, что привело к её гибели.

Ольга Сливченко
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