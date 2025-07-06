Зеленский сообщил, что подписал новый пакет «особенных» санкций против России

Со стороны Украины последовал новый пакет «особенных» санкций. Глава киевского режима Владимир Зеленский в социальных сетях отметил, что в список были внесены в общей сложности 133 лиц и компаний из России.

«Это и синхронизация с нашими партнёрами, и наша инициатива. <…> В пакете сегодня – санкции против 60 юридических лиц, и по каждому будем работать с нашими партнёрами, чтобы объединить санкции – наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане России», – сказал экс-комик в видеообращении.

Он отметил, что введённые ограничения направлены на банковские и криптовалютные операций, которые якобы связанны с военной промышленностью РФ. Зеленский также попытался убедить подписчиков, что принятые меры нанесут сильный удар по многим российским финансовым схемам.