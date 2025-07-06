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6 июля, 13:59

Зеленский сообщил, что подписал новый пакет «особенных» санкций против России

Зеленский ввёл новые санкции против лиц и компаний из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Со стороны Украины последовал новый пакет «особенных» санкций. Глава киевского режима Владимир Зеленский в социальных сетях отметил, что в список были внесены в общей сложности 133 лиц и компаний из России.

«Это и синхронизация с нашими партнёрами, и наша инициатива. <…> В пакете сегодня – санкции против 60 юридических лиц, и по каждому будем работать с нашими партнёрами, чтобы объединить санкции – наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане России», – сказал экс-комик в видеообращении.

Он отметил, что введённые ограничения направлены на банковские и криптовалютные операций, которые якобы связанны с военной промышленностью РФ. Зеленский также попытался убедить подписчиков, что принятые меры нанесут сильный удар по многим российским финансовым схемам.

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Вместе с тем Украина столкнулась с беспрецедентным демографическим и экономическим кризисом. Ранее стало известно, что Незалежная лишилась почти половины (40%) трудоспособного населения и теряет шанс на восстановление. Эксперт выразил уверенность, что экономику страны не удастся перезапустить без срочного прекращения боевых действий.

Юлия Сафиулина
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