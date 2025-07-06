На форуме «Всё для победы!» Кириенко наградил победителей в категории «Швейбаты»

«То, что вы делаете — это настоящее чудо. Ваши маскировочные сети действительно защищают всех, кто ими прикрыт. Ваши носилки лечат, а ваши костюмы отклоняют пули и осколки, потому что в них не только огромный труд, в них частичка вашей души, ваше сердце, ваша вера и ваша любовь. Спасибо вам за это», — сказал Кириенко, обращаясь к награждённым.