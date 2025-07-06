На форуме «Всё для победы!» Кириенко наградил победителей в категории «Швейбаты»
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На форуме Народного фронта «Всё для победы!» были награждены победители конкурса «Швейбаты». Награды вручал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«То, что вы делаете — это настоящее чудо. Ваши маскировочные сети действительно защищают всех, кто ими прикрыт. Ваши носилки лечат, а ваши костюмы отклоняют пули и осколки, потому что в них не только огромный труд, в них частичка вашей души, ваше сердце, ваша вера и ваша любовь. Спасибо вам за это», — сказал Кириенко, обращаясь к награждённым.
Восемь человек получили награды за помощь военнослужащим в зоне СВО, в частности, за обеспечение их формой и снаряжением.
Напомним, что в Национальном центре «Россия» начала работу выставка «Всё для Победы!», которая освещает достижения Народного фронта за последние три года. Эту экспозицию уже посетил российский лидер Владимир Путин.