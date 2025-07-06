«Аж искры из глаз»: Доктор Мясников рассказал, от какого укола он испытал невыносимую боль

Телеведущий и врач Александр Мясников вспомнил случай из своей жизни, когда ему пришлось испытать крайне неприятные ощущения от укола в губу. По его словам, боль от процедуры была настолько сильной, что он испытал то самое метафорическое ощущение искр из глаз. Об этом доктор рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В ходе диалога с одной из приглашённых участниц Мясников и поведал о самой невыносимой боли от укола в губу. Женщина призналась, что не решилась на биопсию узлов щитовидной железы именно из-за глубокого страха перед инъекциями. Ведущий программы поддержал её необычным аргументом.

«Я один раз сделал себе губу (укол). <...> Слушайте, я разные виды боли испытывал, но у меня аж искры из глаз!» — вспоминает доктор.