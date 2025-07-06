Шейхи из Хеврона захотели помириться с Израилем, но есть нюанс

Хевронские шейхи выступили с неожиданным предложением заключить мир с Израилем в обмен на создание и признание собственного «эмирата». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Идея, предполагающая отделение города от власти Палестинской администрации, исходит от шейха Вади аль-Джабари — фигуры, которую СМИ окрестили лидером одного из самых влиятельных арабских кланов Хеврона. Аль-Джабари и четверо его соратников направили письмо израильскому министру экономики Ниру Баркату с просьбой донести их позицию до премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В своём послании они предлагают сформировать независимый эмират и присоединиться к «Соглашениям Авраама» — пакту о нормализации отношений, подписанный в Вашингтоне в 2020 году между Израилем и рядом арабских государств (Бахрейн, ОАЭ, Судан, Марокко). Ключевым условием такой сделки, по плану шейха, является официальное признание Израилем «эмирата Хеврон».

Но план не нашёл поддержки у израильских служб безопасности и армии. Ведомства выражают опасения, что подписание подобного соглашения может привести к неконтролируемому развитию событий в других частях Западного берега. Кроме того, в Израиле сомневаются в способности кланов противостоять терроризму из-за их внутренней раздробленности.