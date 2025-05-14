Уиткофф назвал страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф проинформировал, что в течение предстоящих нескольких месяцев состав участников Соглашений Авраама (договорённостей о нормализации арабо-израильских отношений) может пополниться 4-6 государствами, в числе которых Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан. Политик сообщил об этом изданию Breitbart.

«Я весьма уверен, что четыре или пять, возможно, шесть стран присоединятся к Соглашениям Авраама в течение последующих пары месяцев», — заявил Уиткофф.

Спецпосланник американского президента отметил также, что в ближайшее время конфликт Армении и Азербайджана также будет урегулирован.

Соглашения Авраама — серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. К соглашениям присоединились Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Марокко. Судан также начал процесс нормализации отношений с Израилем, но не завершил его. Против договорённостей выступили Иран, Турция и Палестина.