Европейскому союзу следует помнить, что именно Россия держит Украину под полным контролем. Как отметил сербский журнал «Печат», действия ЕС провоцируют продолжение конфликта, поскольку он настаивает на вступление Незалежной состав.

«Те, кто настаивает на членстве Украины, только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не ЕС держит Украину почти под полным контролем», — говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что продление специальной военной операции (СВО) зависит от президента России Владимира Путина. Однако Брюссель, который считается столицей ЕС, одобряет членство Украины в союзе. Исходя из этого автор публикации предположил, что мир не наступит ещё долго. Вместе с тем возможное вступление Незалежной в состав будет неприемлемо для России, как и присоединение к Североатлантическому альянсу. Это крайне осложняет решение украинского вопроса.