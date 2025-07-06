В Ростовской области рейсовый автобус вспыхнул прямо на трассе

В Ростовской области во время движения загорелся междугородный автобус Москва — Ставрополь. По данным Telegram-канала Stavropol.Media, пассажиры успели эвакуироваться. В результате ЧП пострадавших нет.

Кадры с места ЧП. Фото © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя

Известно, что утром, около 6:00, автобус останавливался для ремонта. Но вскоре после возобновления движения произошло возгорание. На место происшествия были вызваны полиция и эвакуатор для буксировки автобуса на временную стоянку.

После инцидента, пассажиров забрал исправный транспорт, который проследовал с ними далее по маршруту.