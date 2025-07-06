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6 июля, 16:50

В Ростовской области рейсовый автобус вспыхнул прямо на трассе

Следовавший в Москву автобус загорелся в Ростовской области, пострадавших нет

Обложка © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя

Обложка © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя

В Ростовской области во время движения загорелся междугородный автобус Москва — Ставрополь. По данным Telegram-канала Stavropol.Media, пассажиры успели эвакуироваться. В результате ЧП пострадавших нет.

Кадры с места ЧП. Фото © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя

Кадры с места ЧП. Фото © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя

Известно, что утром, около 6:00, автобус останавливался для ремонта. Но вскоре после возобновления движения произошло возгорание. На место происшествия были вызваны полиция и эвакуатор для буксировки автобуса на временную стоянку.

После инцидента, пассажиров забрал исправный транспорт, который проследовал с ними далее по маршруту.

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Ранее Life.ru писал, что в Тверской области водитель автобуса избил 14-летнюю девочку. Причиной стало отсутствие электронного чека об оплате проезда, которое подросток не смогла показать из-за проблем с мобильным интернетом. У девочки диагностировано сотрясение мозга и ушибы.

Ольга Сливченко
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