В Ростовской области рейсовый автобус вспыхнул прямо на трассе
Следовавший в Москву автобус загорелся в Ростовской области, пострадавших нет
Обложка © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя
В Ростовской области во время движения загорелся междугородный автобус Москва — Ставрополь. По данным Telegram-канала Stavropol.Media, пассажиры успели эвакуироваться. В результате ЧП пострадавших нет.
Кадры с места ЧП. Фото © Telegram / Stavropol.Media | Новости Ставрополя
Известно, что утром, около 6:00, автобус останавливался для ремонта. Но вскоре после возобновления движения произошло возгорание. На место происшествия были вызваны полиция и эвакуатор для буксировки автобуса на временную стоянку.
После инцидента, пассажиров забрал исправный транспорт, который проследовал с ними далее по маршруту.
Ранее Life.ru писал, что в Тверской области водитель автобуса избил 14-летнюю девочку. Причиной стало отсутствие электронного чека об оплате проезда, которое подросток не смогла показать из-за проблем с мобильным интернетом. У девочки диагностировано сотрясение мозга и ушибы.