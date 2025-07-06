Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 17:01

«Всему есть предел!»: На Западе осудили Зеленского за видео с награждением ребёнка из Дании

Венгерский аналитик Кошкович: Дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине

Владимир Зеленский с 11-летним Йенсом Фогом Томсеном из Дании. Обложка © социальные сети Владимира Зеленского

Владимир Зеленский с 11-летним Йенсом Фогом Томсеном из Дании. Обложка © социальные сети Владимира Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х высказал возмущение в сторону бывшего комика.

Он негативно отреагировал на видео, где 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену выдали награду «Будущее Украины» за сбор средств на покупку рюкзаков для детей из Незалежной. Во время встречи с Зеленским ребёнок выглядел растеряно.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — гневно отреагировал Кошкович на происходящее.

Минус 40% рабочей силы: Украине предрекли экономический и демографический крах
Минус 40% рабочей силы: Украине предрекли экономический и демографический крах

Ранее Life.ru сообщал, что подполковник армии США резко осудил подход Зеленского к разрешению конфликта. По его словам, глава киевского режима, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, полностью отказался от рассмотрения мирных инициатив. Бывший комик также продолжает демонстрировать уверенность в скорой победе, не соответствующую реальному положению дел.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar