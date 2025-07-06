Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен вовлекать детей в конфликт на Украине. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х высказал возмущение в сторону бывшего комика.

Он негативно отреагировал на видео, где 11-летнему мальчику из Дании Йенсу Фогу Томсену выдали награду «Будущее Украины» за сбор средств на покупку рюкзаков для детей из Незалежной. Во время встречи с Зеленским ребёнок выглядел растеряно.

«Это не должно стать войной детей. Всему есть предел!» — гневно отреагировал Кошкович на происходящее.