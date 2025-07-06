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6 июля, 17:09

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

На Запорожской АЭС прошла плановая замена команды экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.

«На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. В составе 29-й команды наблюдателей три инспектора. Их задача, как и прежде — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции», — говорится в сообщении.

Начиная с 1 сентября 2022 года, после визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на ЗАЭС постоянно присутствует команда экспертов агентства. Ротация специалистов обеспечивалась военнослужащими РФ, Росгвардии и сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, которые, слаженно и профессионально организовали процесс.

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Ранее сообщалось, что город-спутник ЗАЭС Энергодар сталкивается с почти ежедневными обстрелами со стороны украинских сил. Один из таких ударов накануне был нанесён по его прибрежной зоне. В качестве основного средства поражения украинская армия применяет ствольную артиллерию.

Наталья Демьянова
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