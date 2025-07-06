На Запорожской АЭС прошла плановая замена команды экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.

«На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. В составе 29-й команды наблюдателей три инспектора. Их задача, как и прежде — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции», — говорится в сообщении.

Начиная с 1 сентября 2022 года, после визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на ЗАЭС постоянно присутствует команда экспертов агентства. Ротация специалистов обеспечивалась военнослужащими РФ, Росгвардии и сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, которые, слаженно и профессионально организовали процесс.