Достали со дна Енисея: Экс-директор парка «Роев Ручей» погиб во время сплава по реке

Бывший руководитель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань трагически погиб на Енисее. Как сообщили ТАСС экстренные службы, по предварительным данным, причиной смерти мог стать несчастный случай во время сплава по реке.

«Обнаружили сегодня утром в воде на территории частного причала в Дивногорске. Он катался на личном катере с друзьями, затем возвращался один», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, на теле не было видимых телесных повреждений. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Бывший директор красноярского парка «Роев ручей» Андрей Горбань скончался в возрасте 59 лет. Он руководил парком с 2013 по 2023 год и увлекался рыбалкой. После ухода с должности он редко публиковал что-либо в социальных сетях, а в феврале под его последним постом появились соболезнования.