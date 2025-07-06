«Новая глава»: Экс-солистка Serebro станет мамой во второй раз
Экс-солистка Serebro Дарья Шашина и Иван Чебанов ждут второго ребёнка
Дарья Шашина и Иван Чебанов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariachebanov
В семье экс-солистки группы Serebro Дарьи Шашиной и участника третьего сезона шоу «Голос» Ивана Чебанова ожидается пополнение. У артистов будет второй ребёнок. Этой радостной новостью исполнительница поделилась в своём личном блоге.
«Последний отпуск с моими любимыми перед тем, как начнётся новая глава», — прокомментировала Шашина радостное событие.
Певица Дарья Шашина с округлившимся животиком и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariachebanov
Артистка решила оповестить о своей второй беременности, опубликовав фотографию, где она на фоне закатного неба вместе со своими сыном Максимом. Через платье отчётливо видно округлившийся живот. Шашина не разглашает подробности, но подписчики уверены, что, скорее всего, у звёздной пары родится второй сын, поскольку исполнительница добавила голубой эмодзи сердечка.
Ранее стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце родится третий ребёнок. В своём личном блоге она опубликовала кадры фотосессии, на которой заметно её округлившийся живот. Вместе с ней также был жених музыкант Пётр Дранга и дочь от первого брака Мия. Известно, что первое время актриса упрямо опровергала своё положение после того, как блеснула на премии в белом платье, которое подчёркивало изменения в фигуре знаменитости.