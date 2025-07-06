«Новая глава»: Экс-солистка Serebro станет мамой во второй раз

В семье экс-солистки группы Serebro Дарьи Шашиной и участника третьего сезона шоу «Голос» Ивана Чебанова ожидается пополнение. У артистов будет второй ребёнок. Этой радостной новостью исполнительница поделилась в своём личном блоге.



«Последний отпуск с моими любимыми перед тем, как начнётся новая глава», — прокомментировала Шашина радостное событие.

Певица Дарья Шашина с округлившимся животиком и сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariachebanov

Артистка решила оповестить о своей второй беременности, опубликовав фотографию, где она на фоне закатного неба вместе со своими сыном Максимом. Через платье отчётливо видно округлившийся живот. Шашина не разглашает подробности, но подписчики уверены, что, скорее всего, у звёздной пары родится второй сын, поскольку исполнительница добавила голубой эмодзи сердечка.