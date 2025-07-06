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6 июля, 19:44

Фигуристку Александру Трусову поздравляют с пополнением в семье

Фигуристка Александра Трусова показала нового члена семьи — шпица Пуха

Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Александра Трусова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova

Фигуристка Александра Трусова опубликовала снимок с пушистым питомцем. В семье пополнение: появился шпиц по кличке Пух. Фото появилось в социальных сетях спортсменки.

По её словам, вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, они зашли в магазин товаров для животных и неожиданно увидели щенка. Пара не планировала заводить собаку, однако по признанию Трусовой, уйти без Пуха оказалось невозможным.

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Ранее российская актриса Лиза Моряк рассказала, что ради роли в «Сказке о царе Салтане» ей приходилось по 10-12 часов носить костюм весом 7-10 кг. Кроме того, по её словам, артистка на девятом месяце беременности ездила на озвучание фильма. Несмотря на сильную одышку и сложности с речью из-за давления диафрагмы и речевого аппарата, звезда довела работу до конца.

Тимур Хингеев
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