Бронепоезда СВО: стальные титаны России, которые наводят ужас на ВСУ Россия продолжает активно использовать бронепоезда в зоне СВО, задействуя железнодорожные «крепости» для сопровождения и патрулирования. Почему ВСУ так и не смогли поразить ни один из этих ковчегов на рельсах, выяснил Life.ru. 7 июля, 21:31 РЭБ, броня и тактика: секреты живучести бронепоездов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Бронепоезда в СВО: почему Россия вернула «стальных монстров»?

Незадолго до начала спецоперации на Украине пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает самой что ни на есть реальной силой, но «этот бронепоезд пока стоит на запасном пути, и не дай Бог его оттуда выгонять». Тогда, в мае 2021-го, мало кому могло прийти в голову, что в словах представителя Кремля не было никакой метафоры. Уже в 2022 году развитую железнодорожную сеть некогда юго-восточной Украины сотрясали четыре состава, арсенал которых делал ж/д пути неприступными, операции по снабжению боевых частей — безопасными, а диверсии против эшелонов — самоубийственными.

Бронепоезда, которые ошибочно считаются пережитком Первой и Второй мировых войн, не просто органично вписались в реалии конфликта XXI века, но и внесли существенный вклад в разгром украинского неонацизма. На их катки легли задачи по восстановлению повреждённых путей и разминированию, регулярному снабжению наших войск, доставке грузов в новые регионы и инженерной разведке местности. Говоря образно, бронепоезда обеспечивают безопасность стальных транспортных артерий, которые питают Российскую армию. А посему неудивительно, что эти «архаизмы на рельсах» оказались крайне востребованными у военных — сравнимых по эффективности преемников у них попросту нет.

Россия задействовала в СВО четыре бронепоезда: «Байкал» (Южный военный округ), «Амур» (ЮВО), «Волга» (ЗВО) и «Енисей» (ЦВО). И так как активное использование железнодорожных путей на освобождённых территориях доставляет киевскому режиму неприятности на фронте, каждый из этих составов подвергался атакам украинских диверсантов. Однако все имевшие место нападения отражались с большими потерями для противника, сообщал начальник Главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков. Оно и неудивительно, учитывая внушительный список вооружения этих «стальных гусениц».

«Енисей» и «Волга»: самые защищённые бронепоезда России

«Енисей» состоит из двух локомотивов и девяти вагонов. Длина наиболее «зубастого» среди сородичей бронепоезда составляет 131 метр. Состав выполнен зеркально, он начинается и заканчивается тяжёлыми грузовыми платформами прикрытия со стройматериалами для ремонта путей и средствами РЭБ. Они необходимы, чтобы принять на себя первый удар в случае атаки.

Бронепоезд «Енисей». Видео © Telegram / Минобороны России

На двух следующих платформах размещены зенитные установки ЗУ-23-2 и бронекапсулы с бойницами, где дежурят пулемётчики, автоматчики, гранатомётчики и снайперы. Двуствольные «зэушки» поражают легкобронированную наземную и воздушную технику противника на дистанции до 2,5 километра и высоте до 2 километров. Ещё два вагона «Енисея» отведены под пару БМП-2, которые являются самым опасным оружием в его арсенале благодаря 30-мм автопушкам. Также в состав входят два грузовых вагона и ещё одна платформа. Всё из вышеперечисленного обшито стальными листами для защиты от стрелкового оружия и осколков.

Бойницы «Волги». Фото © Telegram / Минобороны России

«Волга» состоит из двух тепловозов и минимум шести вагонов. Два из них отведены под зенитные установки и бронекапсулы с бойницами и крупнокалиберными пулемётами «Утёс». Ещё два грузовых вагона предназначены для оборудования и экипажа, а две тяжёлые платформы прикрытия замыкают состав с двух сторон. Впрочем, конфигурация поезда может меняться. Внутри размещаются минно-подрывной взвод, который ответственен за инженерную разведку, восстановительный взвод, который чинит разрушенные участки пути, а также стрелковый взвод.

«Личный состав находится в автономном режиме и готов в любое время суток выполнить поставленную боевую задачу», — отмечал начальник состава с позывным Жесть.

Бронепоезд «Волга». Видео © Telegram / Минобороны России

«Байкал» и «Амур»: ветераны Кавказа снова на фронте

Если «Енисей» и «Волга» были введены в строй, предположительно, в 2022 году, то «Амур» и «Байкал» — настоящие старожилы и ветераны военных кампаний на Кавказе, восстановленные в 2016 году после продолжительной консервации. «Амур» когда-то являлся самым длинным бронепоездом в России (163 метра, тепловоз и 12 вагонов). В его состав, помимо прочего, входили пассажирские вагоны, отдельный штаб и даже платформа с грузоподъёмным краном. Точная конфигурация «Амура» сегодня неизвестна.

«Байкал» изначально состоял из девяти вагонов и приводился в действие одним локомотивом. По некоторым данным, набор из двух платформ прикрытия, двух вагонов с бойницами, двух грузовых и двух пассажирских вагонов, а также платформы с зенитками в ходе СВО дополнили ещё одним тепловозом. Именно «Байкал», предположительно, первым засветился в Мелитополе в марте 2022 года. Тогда российский бронепоезд обеспечивал безопасность эвакуации из города 248 иностранных граждан, а именно: итальянцев, египтян, пакистанцев, шведов, индийцев, марокканцев и других.

Бронепоезд «Байкал» во время сопровождения иностранцев в Крым. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Бронепоезда после СВО: будут ли их использовать другие страны?

Об эффективности бронепоездов в зоне СВО красноречивее всего говорят цифры. Лишь один «Енисей» и его экипаж за первые 1,5 года СВО сопроводили более 120 воинских эшелонов, разминировали свыше 3000 километров путей, восстановили движение на участках протяжённостью около 300 километров и отремонтировали семь мостов. Американские военные аналитики из Military Watch Magazine отмечают, что российский опыт применения бронепоездов заинтересует страны с развитой железнодорожной сетью, например, Китай, Индию и Северную Корею.

Ремонт повреждённого участка. Фото © Telegram / Минобороны России

Спецоперация на Украине доказала, что бронепоезда ещё рано списывать со счетов. Благодаря их вкладу российские войска бесперебойно получают боеприпасы, провизию и ГСМ, а освобождённые регионы — стройматериалы и гуманитарные грузы. И очевидно, что «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» продолжат оставаться приоритетными целями у командования ВСУ, поэтому опасность несения службы на боевых составах сложно переоценить. Впрочем, когда трудности пугали наших военных?

Авторы Илья Пушкарев