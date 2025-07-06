Минпросвещения запустило горячую линию для подбора педагогов

В России стартовала горячая линия для руководителей школ, облегчающая процесс подбора педагогического персонала. Информация размещена на официальном портале Министерства просвещения РФ.

В сообщении указано, что новая служба направлена на оперативное соединение директоров с учителями и иными педагогическими специалистами. Кроме того, обращаться за помощью могут и преподаватели, желающие устроиться в учебные заведения.

Связаться с горячей линией возможно по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Каждое обращение гарантированно рассматривается в течение трёх рабочих суток.