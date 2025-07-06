Минпросвещения запустило горячую линию для подбора педагогов
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В России стартовала горячая линия для руководителей школ, облегчающая процесс подбора педагогического персонала. Информация размещена на официальном портале Министерства просвещения РФ.
В сообщении указано, что новая служба направлена на оперативное соединение директоров с учителями и иными педагогическими специалистами. Кроме того, обращаться за помощью могут и преподаватели, желающие устроиться в учебные заведения.
Связаться с горячей линией возможно по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Каждое обращение гарантированно рассматривается в течение трёх рабочих суток.
Ранее на фоне обсуждения вопроса введения единой школьной формы для учеников читатели Life.ru выступили за то, чтобы такая форма была также обязательной и для учителей. Читатели считают правильным вернуть школьную форму, чтобы никто в классе не выделялся и выглядел соответствующе.