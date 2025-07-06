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6 июля, 20:59

Минпросвещения запустило горячую линию для подбора педагогов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

В России стартовала горячая линия для руководителей школ, облегчающая процесс подбора педагогического персонала. Информация размещена на официальном портале Министерства просвещения РФ.

В сообщении указано, что новая служба направлена на оперативное соединение директоров с учителями и иными педагогическими специалистами. Кроме того, обращаться за помощью могут и преподаватели, желающие устроиться в учебные заведения.

Связаться с горячей линией возможно по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Каждое обращение гарантированно рассматривается в течение трёх рабочих суток.

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Ранее на фоне обсуждения вопроса введения единой школьной формы для учеников читатели Life.ru выступили за то, чтобы такая форма была также обязательной и для учителей. Читатели считают правильным вернуть школьную форму, чтобы никто в классе не выделялся и выглядел соответствующе.

Тимур Хингеев
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