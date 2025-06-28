Зависит от реализации: Педагоги назвали плюсы и минусы введения оценок за поведение

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков прокомментировал идею введения оценок за поведение для учеников. По его словам, данная мера не сможет стимулировать подростков вести себя «правильно», а для хулиганов вовсе может стать мотивацией не исправляться.

Учитель истории и обществознания уверен, что для малышей оценка вообще не нужна, поскольку они ещё учатся и находятся в переходном возрасте. А старшеклассники уже ориентируются на собственные планы, поэтому оценки за поведение им не кажутся важными. Кроме того, нововведение может спровоцировать конфликты родителей с педагогами и дома с детьми.

«Плохо себя ведёт, например, какой-то Петя. А чего он себя плохо ведёт? Это показывает, что у ребёнка могут быть проблемы, в семье, к примеру. Может, его бьют, а он в школе таким образом себя проявляет. Мы ему ставим двойку, дома его вообще прибьют», — возмутился собеседник 360.ru.

А детский психолог Дарья Дугенцова отметила, что такая система может принести преимущества. По её словам, она способна помочь детям лучше усвоить правила поведения и укрепить дисциплину в классе. Кроме того, учителя получат инструмент для отслеживания нарушений и налаживания диалога с родителями.