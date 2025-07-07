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Регион
6 июля, 21:54

«Не дайте вбить клин»: Глава Дагестана заявил о попытках посеять раздор между братскими народами

Меликов: Дагестанцы и азербайджанцы не должны поддаваться провокациям

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Сергей Меликов. Обложка © Telegram / Администрация Главы РД

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с обращением на фоне напряжённости в отношениях между Россией и Азербайджаном. В публикации, размещённой в его Telegram-канале, он выразил обеспокоенность происходящим и подчеркнул важность сохранения межнационального согласия.

Меликов отметил, что подобные ситуации нередко используются для создания разногласий между народами, имеющими исторически тесные связи. По его словам, в регионе проживает большое число граждан, имеющих азербайджанские корни, и недопустимо, чтобы внешние обстоятельства стали поводом для розни.

«Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам – не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма. Верьте только официальной и проверенной информации!» — написал он.

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А ранее комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией. Совет по правам человека призвал ведомства Баку помочь в освобождении российских журналистов.

Тимур Хингеев
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