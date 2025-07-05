«Полное отсутствие бронирований»: Россияне перестали покупать путёвки в Азербайджан
РСТ: Россияне перестали покупать путёвки в Азербайджан
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Россияне перестали покупать путёвки в Азербайджан из-за напряжённой ситуации между государствами. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин раскрыл в беседе с Kp.ru, что спрос на туры в Баку упал на 40%.
«Этот спад на 40% — это практически полное отсутствие новых бронирований в турагентствах. На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации», — ответил Барзыкин.
Тем не менее те туристы, которые уже приобрели билеты не отказываются от запланированной поездки и надеются, что положение дел изменится в лучшую сторону. Барзыкин тоже не видит серьёзных оснований для отказа на приобретённый тур. Но при этом РСТ всё же рекомендует воздержаться от любых перелётов в нынешней ситуации.
Напомним, что отношения России и Азербайджана обострились. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Были задержаны двое российских журналистов, что вызвало требование со стороны МИД России об их немедленном освобождении. Также стало известно, что в отношении российских релокантов, специалистов в области информационных технологий и туристов применялось насилие при задержании.