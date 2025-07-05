«Полное отсутствие бронирований»: Россияне перестали покупать путёвки в Азербайджан

Россияне перестали покупать путёвки в Азербайджан из-за напряжённой ситуации между государствами. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин раскрыл в беседе с Kp.ru, что спрос на туры в Баку упал на 40%.

« Этот спад на 40% — это практически полное отсутствие новых бронирований в турагентствах. На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации », — ответил Барзыкин.

Тем не менее те туристы, которые уже приобрели билеты не отказываются от запланированной поездки и надеются, что положение дел изменится в лучшую сторону. Барзыкин тоже не видит серьёзных оснований для отказа на приобретённый тур. Но при этом РСТ всё же рекомендует воздержаться от любых перелётов в нынешней ситуации.