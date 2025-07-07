В аэропорту Пулково призвали пассажиров отменённых рейсов покинуть терминал
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге обратился к пассажирам с просьбой покинуть территорию воздушной гавани. Это касается тех, у кого рейсы отменены, а также тех, кто решил отказаться от запланированного перелёта.
«Просим пассажиров отменённых рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полёта, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково. Возможности по размещению терминала ограничены», — говорится в сообщении.
Пресс-служба аэропорта также попросила передать информацию друзьям или родственникам, которые ожидают вылета в терминале. Необходимо использовать мобильные звонки или SMS, поскольку функционирование мобильного интернета в здании существенно снижено.
Кроме того, пассажирам ночных рейсов советуют внимательно отслеживать обновления расписания и не прибывать в терминал заблаговременно.
Напомним, 6 июля к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. В ночь на 7 июля временные ограничения на полёты были сняты.