В столице Катара (город Доха) завершилась первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС. Первый раунд переговоров не привёл к каким-либо договорённостям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как «реальной власти у неё нет», — заявил палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Детали переговоров пока не разглашаются.