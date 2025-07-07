Завершилась первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС
Reuters: Первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС завершился безрезультатно
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В столице Катара (город Доха) завершилась первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС. Первый раунд переговоров не привёл к каким-либо договорённостям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как «реальной власти у неё нет», — заявил палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Детали переговоров пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Израиль отклонил предложенные ХАМАС поправки к плану перемирия в секторе Газа. Несмотря на это, правительство Биньямина Нетаньяху распорядилось продолжить непрямые переговоры, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. Для этого израильская делегация направилась в Катар для встречи с представителями ХАМАС.