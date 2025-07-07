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7 июля, 00:31

В США неуклонно растёт число голодающих

Axios: В США растёт число взрослых, сталкивающихся с недостатком еды

Обложка © Unsplash / Jasper Bennett

Обложка © Unsplash / Jasper Bennett

По данным исследования Morning Consult, число взрослых жителей США, испытывающих недостаток в продуктах, постоянно увеличивается. Согласно отчёту консалтинговой компании, опубликованному Axios, в мае 2025 года голодающих было 15,6% — почти в два раза больше, чем в 2021-м.

В Филадельфии количество обращений в продовольственные банки за три года увеличилось на 120%. В это время Конгресс принял решение о серьёзном сокращении программы продовольственных пособий SNAP, что, вероятно, ещё больше осложнит доступ к пище для нуждающихся.

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А ранее в Нидерландах власти решили поднять цены на муниципальное жильё для украинских граждан с 105 евро до 244. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Это позволит нивелировать различия между украинскими беженцами и теми, кто обратился за помощью из других стран.

Тимур Хингеев
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