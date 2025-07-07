Трамп назвал сроки возможного прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждение прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС может привести к договорённости в течение недели. По его словам, стороны приближаются к компромиссу, позволяющему добиться временной стабилизации ситуации в регионе.

Выступая перед журналистами в Нью-Джерси, американский лидер допустил, что в результате возможного соглашения будет освобождена часть удерживаемых в Газе граждан. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжает взаимодействие с израильскими властями по вопросу урегулирования напряжённости, связанной с Ираном.