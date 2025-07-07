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Регион
7 июля, 01:41

Трамп назвал сроки возможного прекращения огня в Газе

Трамп заявил о шансах на прекращение огня в Газе в течение недели

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждение прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС может привести к договорённости в течение недели. По его словам, стороны приближаются к компромиссу, позволяющему добиться временной стабилизации ситуации в регионе.

Выступая перед журналистами в Нью-Джерси, американский лидер допустил, что в результате возможного соглашения будет освобождена часть удерживаемых в Газе граждан. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжает взаимодействие с израильскими властями по вопросу урегулирования напряжённости, связанной с Ираном.

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Ранее завершилась первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС. Первый раунд переговоров не привёл к каким-либо договорённостям. Напомним, что целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Детали переговоров пока не разглашаются.

Тимур Хингеев
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