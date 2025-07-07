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7 июля, 01:47

В Британии приостановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

FT: BAE Systems приостановила производство Eurofighter Typhoon в Британии

Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting

Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon в Великобритании. Об этом сообщает Financial Times. Причина — отсутствие новых заказов на данный тип самолётов.

Завод компании, расположенный в Уортоне, готовится к поставке последнего истребителя Катару в рамках контракта, заключённого в 2017 году на сумму 5 млрд фунтов стерлингов. После выполнения этого заказа производство будет полностью остановлено.

По информации источника издания, финальный самолёт ожидает завершения сборки и покраски. Основная сборочная линия уже остановлена, и рабочие покинули свои места.

«В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждёт доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих», — пишет FT.

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Антон Голыбин
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