В Британии приостановили производство истребителей Eurofighter Typhoon
FT: BAE Systems приостановила производство Eurofighter Typhoon в Британии
Eurofighter Typhoon. Обложка © Wikipedia / Chris Lofting
Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon в Великобритании. Об этом сообщает Financial Times. Причина — отсутствие новых заказов на данный тип самолётов.
Завод компании, расположенный в Уортоне, готовится к поставке последнего истребителя Катару в рамках контракта, заключённого в 2017 году на сумму 5 млрд фунтов стерлингов. После выполнения этого заказа производство будет полностью остановлено.
По информации источника издания, финальный самолёт ожидает завершения сборки и покраски. Основная сборочная линия уже остановлена, и рабочие покинули свои места.
«В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждёт доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих», — пишет FT.
Ранее сообщалось, что Украина наращивает производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков при поддержке зарубежных партнёров. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости этого шага для эффективного противодействия российским ударам. Незалежная и Дания заключили соглашение о совместном производстве вооружений, в рамках которого Копенгаген получит доступ к украинским оборонным технологиям для их производства и поставок ВСУ.