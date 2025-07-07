В Британии приостановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon в Великобритании. Об этом сообщает Financial Times. Причина — отсутствие новых заказов на данный тип самолётов.

Завод компании, расположенный в Уортоне, готовится к поставке последнего истребителя Катару в рамках контракта, заключённого в 2017 году на сумму 5 млрд фунтов стерлингов. После выполнения этого заказа производство будет полностью остановлено.

По информации источника издания, финальный самолёт ожидает завершения сборки и покраски. Основная сборочная линия уже остановлена, и рабочие покинули свои места.

«В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждёт доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих», — пишет FT.