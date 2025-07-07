В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова с гендиректором ВТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с руководителем Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой. Встреча прошла 6 июля в Рио-де-Жанейро на полях XVII саммита БРИКС, сообщили в российском МИД.

Стороны подтвердили необходимость оперативного реформирования ВТО. Реформа должна опираться на принципы инклюзивности, недискриминации, прозрачности и взаимного уважения, подчёркивается в официальном заявлении.

Кроме того, в ходе диалога обсуждались отдельные вопросы взаимодействия между российским представительством и секретариатом организации.