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7 июля, 02:05

В МИД РФ сообщили о переговорах Лаврова с гендиректором ВТО

МИД: Лавров и глава ВТО обсудили ключевые принципы реформирования организации

Нгози Оконджо-Ивеала и Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ

Нгози Оконджо-Ивеала и Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с руководителем Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой. Встреча прошла 6 июля в Рио-де-Жанейро на полях XVII саммита БРИКС, сообщили в российском МИД.

Стороны подтвердили необходимость оперативного реформирования ВТО. Реформа должна опираться на принципы инклюзивности, недискриминации, прозрачности и взаимного уважения, подчёркивается в официальном заявлении.

Кроме того, в ходе диалога обсуждались отдельные вопросы взаимодействия между российским представительством и секретариатом организации.

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А ранее на полях саммита БРИКС Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Лавров поблагодарил Аракчи за возможность провести переговоры на полях мероприятия. После они обменялись рукопожатиями. Позднее глава российского внешнеполитического ведомства также встретился со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой.

Тимур Хингеев
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