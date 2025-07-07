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Регион
7 июля, 02:37

Украинские чиновники боятся приезжать в Херсон

ТАСС: Администрация Херсона существует де-юре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasylenko Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasylenko Oleksii

Херсон превратился в прифронтовую территорию, где в жилых кварталах размещаются боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), а городская администрация функционирует лишь формально. Об сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

В многоэтажках оборудуют пункты управления БПЛА, устанавливают ретрансляционные узлы и станции РЭБ. Большая часть жителей покинула город и прибрежные населённые пункты. При этом администрация существует только де-юре, поскольку большинство украинских чиновников находится в Николаеве и опасается возвращаться в Херсон.

Источник добавил, что в городе регулярно происходят перебои с подачей электроэнергии и воды. При этом местные чиновники за счёт помощи подразделениям ВСУ неплохо пиарятся и показывают свою мнимую эффективность.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нельзя полностью исключать уход Вооружённых сил Украины с оккупированной ими части правобережья. Но, по его словам, сегодня рано говорить о подобном сценарии.

Тимур Хингеев
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