Херсон превратился в прифронтовую территорию, где в жилых кварталах размещаются боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), а городская администрация функционирует лишь формально. Об сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

В многоэтажках оборудуют пункты управления БПЛА, устанавливают ретрансляционные узлы и станции РЭБ. Большая часть жителей покинула город и прибрежные населённые пункты. При этом администрация существует только де-юре, поскольку большинство украинских чиновников находится в Николаеве и опасается возвращаться в Херсон.

Источник добавил, что в городе регулярно происходят перебои с подачей электроэнергии и воды. При этом местные чиновники за счёт помощи подразделениям ВСУ неплохо пиарятся и показывают свою мнимую эффективность.