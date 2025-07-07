Росавиация: Авиационная система РФ справляется с внешним вмешательством
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Росавиация заявила о вмешательстве извне в работу авиационной инфраструктуры страны. Согласно ведомству, действия, направленные на дестабилизацию воздушного сообщения, удаётся контролировать.
«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в её работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — говорится в сообщении.
А ранее эксперт оценил убытки авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля. По его словам, ущерб может превысить 20 миллиардов рублей. К примеру, отмена одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей.