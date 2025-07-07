Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 03:30

Росавиация: Авиационная система РФ справляется с внешним вмешательством

Обложка © Unsplash / Kevin Woblick

Обложка © Unsplash / Kevin Woblick

Росавиация заявила о вмешательстве извне в работу авиационной инфраструктуры страны. Согласно ведомству, действия, направленные на дестабилизацию воздушного сообщения, удаётся контролировать.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в её работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — говорится в сообщении.

В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты
В аэропорту Саратова сняты ограничения на полёты

А ранее эксперт оценил убытки авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах 5-6 июля. По его словам, ущерб может превысить 20 миллиардов рублей. К примеру, отмена одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar