Росавиация: Авиационная система РФ справляется с внешним вмешательством

Росавиация заявила о вмешательстве извне в работу авиационной инфраструктуры страны. Согласно ведомству, действия, направленные на дестабилизацию воздушного сообщения, удаётся контролировать.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в её работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — говорится в сообщении.