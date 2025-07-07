На Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 540 автомобилей
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По состоянию на 06:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 540 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подходах к транспортному переходу.
«В очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.
Вчера утром на Крымском мосту со стороны Тамани также образовался значительный затор. В очереди находилось 750 автомобилей. Время ожидания составляло около трёх часов. В то же время, в направлении со стороны Керчи движение оставалось свободным.