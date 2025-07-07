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7 июля, 03:56

На Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 540 автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

По состоянию на 06:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 540 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подходах к транспортному переходу.

«В очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Крымский мост снова парализован многочасовой пробкой
Крымский мост снова парализован многочасовой пробкой

Вчера утром на Крымском мосту со стороны Тамани также образовался значительный затор. В очереди находилось 750 автомобилей. Время ожидания составляло около трёх часов. В то же время, в направлении со стороны Керчи движение оставалось свободным.

Антон Голыбин
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