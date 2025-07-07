На Крымском мосту со стороны Тамани скопилось 540 автомобилей

По состоянию на 06:00 мск на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 540 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на подходах к транспортному переходу.

«В очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.