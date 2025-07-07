Саммит БРИКС продемонстрировал организованность на фоне G20
Bloomberg: Фото с саммита БРИКС выгодно отличается от G20
Участники саммита БРИКС. Обложка © ТАСС / EFE / ANDRE COELHO
Организация общей фотографии на саммите БРИКС продемонстрировала высокий уровень порядка и организованности, что резко контрастирует с хаотичной атмосферой саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным издания, на фотосессии БРИКС не было опоздавших или отсутствующих участников, что выгодно отличает её от «неорганизованной съёмки G20», где отсутствие лидеров ряда стран стало символом беспорядка. Состав делегаций и повестка саммита БРИКС свидетельствуют о вызове существующему миропорядку, возглавляемому Соединёнными Штатами.
«Никто не опоздал и не пропустил фотосессию. Это полная противоположность неорганизованной съемке G20 на том же месте, где отсутствие Байдена, Мелони и Трюдо символизировало беспорядок», — пишет Bloomberg.
Ранее сообщалось, что по итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, наносящих ущерб правам человека. Кроме того, страны заявили о необходимости реформирования ВТО для восстановления доверия к институту. В итоговой декларации было отмечено, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву и имеют негативные последствия для прав человека.