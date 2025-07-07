Организация общей фотографии на саммите БРИКС продемонстрировала высокий уровень порядка и организованности, что резко контрастирует с хаотичной атмосферой саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, на фотосессии БРИКС не было опоздавших или отсутствующих участников, что выгодно отличает её от «неорганизованной съёмки G20», где отсутствие лидеров ряда стран стало символом беспорядка. Состав делегаций и повестка саммита БРИКС свидетельствуют о вызове существующему миропорядку, возглавляемому Соединёнными Штатами.

«Никто не опоздал и не пропустил фотосессию. Это полная противоположность неорганизованной съемке G20 на том же месте, где отсутствие Байдена, Мелони и Трюдо символизировало беспорядок», — пишет Bloomberg.