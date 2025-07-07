В США молодая помощница учителя совратила подростка
News10: В США 19-летняя помощница учителя совратила 15-летнего школьника
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Бывшая помощница учителя из школы Кохос (штат Нью-Йорк, США) Александра Моралес обвиняется в сексуальных отношениях с 15-летним учеником во время работы в учебном заведении. 19-летней девушке предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и создании угрозы для благополучия ребёнка. Об этом сообщает телеканал News10.
Начальник полиции Тодд Уолдин уточнил, что после допросов подозреваемой и подростка установлено, что интимные контакты происходили неоднократно. Мать жертвы подала иск против школьного округа в конце июня, в котором утверждается, что одна из встреч состоялась в автомобиле помощницы, припаркованном на территории школы. Известно, что Моралес была арестована ещё 20 марта.
В документе также говорится, что администрация знала о ситуации, однако не предприняла должных мер для её пресечения. В иске также указано, что часть информации могла быть скрыта и документы уничтожены.
Обвиняемая окончила школу в 2023 году, а возрастной разрыв между ней и пострадавшим составляет менее четырёх лет. Начальник полиции отметил, что из-за этого серьёзные обвинения предъявить нельзя. Следующее судебное заседание назначено на 23 июля.
Ранее в США арестовали 40-летнюю учительницу, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Бывший ученик средней школы в штате Миссури выдвинул обвинения против педагога. Полиция начала расследование, а женщина внесла за себя залог и находится на свободе.