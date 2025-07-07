В США молодая помощница учителя совратила подростка

Бывшая помощница учителя из школы Кохос (штат Нью-Йорк, США) Александра Моралес обвиняется в сексуальных отношениях с 15-летним учеником во время работы в учебном заведении. 19-летней девушке предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве и создании угрозы для благополучия ребёнка. Об этом сообщает телеканал News10.

Начальник полиции Тодд Уолдин уточнил, что после допросов подозреваемой и подростка установлено, что интимные контакты происходили неоднократно. Мать жертвы подала иск против школьного округа в конце июня, в котором утверждается, что одна из встреч состоялась в автомобиле помощницы, припаркованном на территории школы. Известно, что Моралес была арестована ещё 20 марта.

В документе также говорится, что администрация знала о ситуации, однако не предприняла должных мер для её пресечения. В иске также указано, что часть информации могла быть скрыта и документы уничтожены.

Обвиняемая окончила школу в 2023 году, а возрастной разрыв между ней и пострадавшим составляет менее четырёх лет. Начальник полиции отметил, что из-за этого серьёзные обвинения предъявить нельзя. Следующее судебное заседание назначено на 23 июля.