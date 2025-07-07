В Госдуме не исключили корректировку состава переговорной группы РФ в Стамбуле

В случае пересмотра целей российской переговорной команды в Стамбуле её состав может претерпеть изменения. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор в запасе Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По его словам, формирование такой команды относится к исключительным полномочиям президента России Владимира Путина. В настоящее время, отметил чиновник, группа сбалансирована и эффективно справляется с поставленными задачами.

Он уточнил, что в делегацию входят политики, дипломаты и военные, которые располагают актуальной информацией, имеют опыт работы на международной арене и хорошо знакомы с ситуацией на Украине. При появлении новых целей, предположил парламентарий, состав может быть пересмотрен, однако окончательное решение остаётся за главой государства.