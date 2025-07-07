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7 июля, 04:58

В Госдуме не исключили корректировку состава переговорной группы РФ в Стамбуле

Депутат Ивлев: Переговорная группа России в Стамбуле может быть пересмотрена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В случае пересмотра целей российской переговорной команды в Стамбуле её состав может претерпеть изменения. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-майор в запасе Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По его словам, формирование такой команды относится к исключительным полномочиям президента России Владимира Путина. В настоящее время, отметил чиновник, группа сбалансирована и эффективно справляется с поставленными задачами.

Он уточнил, что в делегацию входят политики, дипломаты и военные, которые располагают актуальной информацией, имеют опыт работы на международной арене и хорошо знакомы с ситуацией на Украине. При появлении новых целей, предположил парламентарий, состав может быть пересмотрен, однако окончательное решение остаётся за главой государства.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что реализация договорённостей, достигнутых на двух раундах российско-украинских переговоров, займёт определённое время. По его словам, существенное ускорение этого процесса маловероятно.

Тимур Хингеев
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