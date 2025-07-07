Болтливый маньяк, попавшийся спустя 10 лет из-за низкого IQ, выходит на свободу

В удмуртском селе Шаркан разыгралась история, больше похожая на сценарий мрачного триллера. В центре сюжета — Рудольф Варламов, маньяк с пониженным IQ, чья жизнь после 15 лет тюрьмы продолжает будоражить умы. SHOT раскрывает детали этого абсурдного и жуткого дела.

Летом 1999 года исчезновение 9-летней Алёны потрясло Шаркан. За информацию о девочке обещали скромные 1000 рублей. Варламов, не отличавшийся сообразительностью, решил нажиться: он заявил полиции, что ему приснился «вещий сон», указавший на место захоронения тела. Полиция нашла тело Алёны, а экспертиза подтвердила: перед смертью ребёнок подвергся насилию. Варламов попал под подозрение, но улик для суда не хватило.

Спустя десятилетие следователи придумали хитроумный ход. Под видом журналистки, ведущей «душевное интервью», к Варламову отправили оперативницу. Наивный преступник, очарованный вниманием, выложил всё: от похищения до страшных деталей убийства. Он даже показал место преступления на камеру. Эта запись стала ключевым доказательством, и в 2010 году Варламова осудили на 15 лет строгого режима в ИК-5 Сарапула.

В колонии Рудольф запомнился 17 нарушениями и работой швеи — единственным делом, где он показал сноровку. Психологи отмечали его низкий IQ: он путался в разговорах, делал нелепые выводы и плохо поддавался коррекции. Заключённый числился в группе риска как склонный к сексуальным преступлениям.

В конце 2024 года Варламов вышел на свободу. До 2032 года он под административным надзором: обязан являться в полицию 4 раза в месяц и избегать школ и детсадов. Жители Шаркана затаили дыхание, гадая, не вернётся ли кошмар прошлого в их тихое село.