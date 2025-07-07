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7 июля, 06:37

«Их подход нереалистичен»: Зампостпреда при ОБСЕ высказался об ультиматумах Запада по Украине

Дипломат в ОБСЕ Буякевич: На Западе хотят эскалации вместо решения по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Западноевропейские и лондонские участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заинтересованы в политическом решении украинского вопроса, потому продолжают выдвигать ультимативные требования. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — сказал Буякевич.

Он уточнил, что Москва ранее неоднократно заявляла о причинах, по которым не считает возможным прекращение огня на односторонней и безоговорочной основе. Кроме того, Россия, по словам Буякевича, не намерена предоставлять Украине возможность для восстановления боеспособности и передислокации сил, к чему стремятся западные страны.

По мнению зампостпреда, Западная Европа и Великобритания, выступая в качестве «главного внешнеполитического куратора», не проявляют никакого желания или намерения искать мирное политическое решение. Буякевич обвинил их в воинственной риторике, направленной на милитаризацию европейского континента и продолжение поставок оружия Украине.

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А ранее на Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине. Так ряд иностранных экспертов убеждены, что снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению украинского кризиса.

Мария Любицкая
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