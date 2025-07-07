Найдена скрипка Страдивари XVIII, утерянная в конце Второй мировой войны

Утерянная в конце Второй мировой войны скрипка Страдивари обнаружена в Токио после многолетних поисков. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по культурным ценностям.

Инструмент 1709 года под названием Mendelssohn, принадлежавший семье Мендельсон-Бонке, был похищен в конце Второй мировой войны. Несмотря на десятилетия поисков, семье так и не удалось его найти.

Поворот в истории произошёл, когда специалист по культурным ценностям Карла Шапрообнаружила фотографии скрипки Stella с выставки Страдивари в Токио (2018). Хотя инструмент значился как созданный в 1707 году, экспертиза выявила идентичные узоры на древесине, характерные для утерянного Mendelssohn.

Позже основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс подтвердил, что Stella — та самая скрипка, проданная в Нью-Йорке в 2000 году за $1,2–1,5 млн.

До наших дней сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари. Среди них — приблизительно 450 скрипок. Свой первый инструмент под маркой «Страдивари» мастер создал в 1666 году. Последняя скрипка его работы датируется 1736 годом — за год до смерти мастера. Помимо скрипок Страдивари изготавливал и другие музыкальные инструменты. В его наследии — гитары, альты, виолончели и даже одна арфа. По архивным данным, общее количество созданных им инструментов могло достигать 1150 единиц.