Химик раскрыл причины потери белизны белья и дал советы по уходу

Белоснежные наряды не пользуются особой популярностью у россиян. Причина проста: безупречная белизна зачастую меркнет уже после первой стирки, лишая одежду свежести и лоска. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил Life.ru причины потускнения белого белья и дал рекомендации по сохранению его белизны.

Основная причина потери белизны — накопление на волокнах ткани минеральных отложений. Вода в большинстве регионов России содержит значительное количество солей кальция, магния и железа, которые при контакте с моющими средствами образуют нерастворимые соединения. Особое внимание стоит уделить температуре стирки. Многие ошибочно полагают, что кипячение помогает сохранить белизну. Однако при температуре выше 60 °C происходит денатурация белковых загрязнений (например, следов пота), которые прочно закрепляются в волокнах ткани. Для сохранения белизны в первую очередь стоит обратить внимание на состав моющего средства. Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Для сохранения белизны доцент рекомендовал использовать порошки с содержанием перкарбоната натрия (15–20%), которые эффективно удаляют загрязнения, не повреждая ткань. Он также посоветовал строго соблюдать инструкции по применению отбеливающих средств, так как их избыток может дать обратный эффект.

Оптимальными температурами стирки, по мнению эксперта, являются 50–60 °C для хлопка и 40 °C для синтетики. Для сильно посеревшего белья он предложил проводить «реанимацию» — стирку при 90 °C с добавлением столовой ложки лимонной кислоты раз в 2–3 месяца.

Эксперт подчеркнул, что при частой носке и стирке волокна ткани теряют первоначальную структуру, становясь более рыхлыми, что ухудшает их способность отражать свет и визуально снижает белизну. В связи с этим он рекомендовал не стирать бельё слишком часто и выбирать щадящие режимы стирки, соответствующие типу ткани.

В заключение Дорохов отметил важность правильной сушки, порекомендовав избегать прямых солнечных лучей, которые разрушают оптические отбеливатели и вызывают пожелтение. Лучшим вариантом он назвал сушку в тени при хорошей циркуляции воздуха.