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7 июля, 06:50

Обломки беспилотника ВСУ упали на территории Ильского НПЗ

Обломки дрона ВСУ упали на территории Ильского НПЗ на Кубани, пострадавших нет

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе региона. По информации телеграм-канала штаба, инцидент произошёл в зоне одного из технологических цехов предприятия.

Специалисты, работающие на месте, не зафиксировали ни возгораний, ни задымления, а также исключили наличие пострадавших или заметных повреждений оборудования. Экстренные службы продолжают осмотр территории, чтобы оценить возможные скрытые последствия падения обломков.

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Северском районе Краснодарского края, — одно из ключевых предприятий региона по переработке нефти. Основан в 1993 году, входит в структуру частных компаний. Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Мощность переработки достигает около 6,6 млн тонн нефти в год. НПЗ оснащён современными технологическими линиями, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую стандартам Евро-5. Предприятие играет важную роль в экономике региона, обеспечивая рабочие места и поставки топлива на внутренний рынок.

За пять часов системы ПВО сбили 48 БПЛА над российскими регионами
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Напомним, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили 91 украинский беспилотник самолётного типа над регионами России. По одному сбили над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым.

Оксана Попова
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