Обломки беспилотника ВСУ упали на территории Ильского НПЗ

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперативном штабе региона. По информации телеграм-канала штаба, инцидент произошёл в зоне одного из технологических цехов предприятия.

Специалисты, работающие на месте, не зафиксировали ни возгораний, ни задымления, а также исключили наличие пострадавших или заметных повреждений оборудования. Экстренные службы продолжают осмотр территории, чтобы оценить возможные скрытые последствия падения обломков.

Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Северском районе Краснодарского края, — одно из ключевых предприятий региона по переработке нефти. Основан в 1993 году, входит в структуру частных компаний. Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Мощность переработки достигает около 6,6 млн тонн нефти в год. НПЗ оснащён современными технологическими линиями, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую стандартам Евро-5. Предприятие играет важную роль в экономике региона, обеспечивая рабочие места и поставки топлива на внутренний рынок.