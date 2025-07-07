Выяснилось, почему Турция может утратить посредничество по Украине

Членство Турции в «коалиции дронов» ставит под вопрос её способность выступать в качестве посредника между Украиной и Россией. Такое мнение высказал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Участие Анкары в Drone Coalition неудивительно, поскольку известно, что Турция была одной из первых стран, поставивших вооружённые беспилотные летательные аппараты на Украину. С другой стороны, решение Baykar Makine AŞ (Bayraktar) создать производственную базу на Украине является показателем того, что эти отношения являются долгосрочным планом», — считает Озер.

По мнению аналитика, Турция, будучи членом НАТО, демонстрирует максимальный нейтралитет в украинском вопросе. Он считает, что стамбульская инициатива была успешной, поскольку позволила США взять на себя контроль над переговорами, отодвинув Европу на второй план. Также он предположил, что Турция может потерять роль посредника в нынешних условиях, и наиболее вероятным преемником является Саудовская Аравия, что, несомненно, будет поддержано американской администрацией.