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7 июля, 07:35

Россиянам рассказали, что нужно обязательно сделать в Рождество Иоанна Предтечи 7 июля

Депутат Иванов: Рождество Иоанна Предтечи 7 июля нужно провести в молитвах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Праздник Рождества Иоанна Предтечи, отмечаемый 7 июля, имеет особое значение для верующих. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «России Православной» Михаил Иванов.

«Рождество Иоанна Предтечи — это не просто воспоминание о событии двухтысячелетней давности, а напоминание о том, как важно быть верным Богу и исполнять своё предназначение. Иоанн Креститель показал пример мужества, смирения и преданности истине, даже до смерти. Его жизнь учит нас стоять за правду, несмотря ни на какие испытания», — рассказал Иванов в беседе с RT.

Он добавил, что сегодня во всех православных храмах проходят праздничные службы с особыми песнями в честь Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса в реке Иордан. По словам парламентария, пример Иоанна Крестителя особенно важен сейчас, когда в мире много проблем с моралью. Иоанн Предтеча призывал людей раскаяться в грехах и тем самым изменить свою жизнь к лучшему, указал Иванов.

Депутат подчеркнул, что Рождество Иоанна Крестителя – это возможность уделить внимание вопросам семьи и воспитания. Он призвал провести этот день в молитве и совершении добрых поступков.

Рождество Иоанна Предтечи — христианский праздник, установленный в честь рождения сына у престарелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы, впоследствии ставшего Иоанном Крестителем (иначе именуемого Предтечей). Этот день — один из тех весьма немногочисленных праздников православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Два других таких праздника — это Рождество Христово и Рождество Пресвятой Богородицы.

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Мария Любицкая
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