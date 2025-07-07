В России снизился спрос на клубнику и черешню

Спрос на клубнику и черешню в России в разгар сезона снизился на 5-9% по сравнению с прошлым годом, об этом свидетельствуют расчёты аналитиков «Чек Индекса». При этом цены на ягоды увеличились: на 24% на клубнику и на 38% на черешню.

Таке, в июне 2025 года количество покупок клубники уменьшилось на 9%, черешни — на 5%, а голубики — на 4%. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что снижение спроса связано с ростом цен. А на стоимость повлияло падение урожая в России, вызванное заморозками и дождями в начале лета. Значительная часть ягод была заменена импортной продукцией, основными поставщиками стали Азербайджан, Узбекистан и Турция.